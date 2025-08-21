В Приморье более 150 гостиниц могут перестать работать

С наступлением осени свыше 150 гостиниц, отелей, санаториев и туристических баз Владивостока рискуют потерять право на осуществление своей деятельности, если не пройдут самооценку. По информации РБК Приморье, ссылающейся на городскую администрацию, более 60% от общего числа коллективных средств размещения (КСР) в краевом центре составляют гостиницы и прочие виды размещения без самооценки.
«Во Владивостоке функционирует 283 КСР. Чтобы гостиничный бизнес продолжил свою работу в этой сфере экономики, все участники обязаны пройти самооценку для включения в реестр Росаккредитации. Однако, по данным на 19 августа, эту процедуру завершили только 40% — 116 КСР», — сообщил заместитель начальника управления — начальник отдела развития предпринимательства управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока Сергей Пригорнев.
С 1 сентября 2025 года деятельность гостиниц, отелей, баз отдыха, хостелов, глэмпингов и прочих апартаментов, не прошедших классификацию, будет считаться незаконной. Кроме того, владельцы гостиниц лишатся возможности размещать объявления на сервисах бронирования, а онлайн-платформы будут вынуждены исключать нелегальных участников гостиничного бизнеса из своих баз. Отмечается, что обязанность агрегаторов проверять реестровую информацию установлена федеральным законом № 436-ФЗ.
Администрация Владивостока пояснила, что информационная кампания для представителей гостиничного бизнеса стартовала еще в конце 2024 года. В рамках этой работы были организованы совместные совещания-консультации, куда приглашались профильные специалисты мэрии, правительства края и эксперты в области сертификации.
Напомним, что сейчас в Приморье насчитывается более 1 тысячи коллективных средств размещения. К 1 сентября каждое КСР должно быть внесено в единый реестр Росаккредитации. Данное нововведение направлено на вывод из тени нелегально работающих отельеров и увеличение объема налоговых поступлений от объектов малого и среднего предпринимательства.