В Приморье более 150 гостиниц могут перестать работать

Напомним, что сейчас в Приморье насчитывается более 1 тысячи коллективных средств размещения. К 1 сентября каждое КСР должно быть внесено в единый реестр Росаккредитации. Данное нововведение направлено на вывод из тени нелегально работающих отельеров и увеличение объема налоговых поступлений от объектов малого и среднего предпринимательства.