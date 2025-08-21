Средний лимит по кредиткам в Башкирии в июле составил 96,9 тыс. рублей

В среднем по стране этот показатель составил 103,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% (102,1 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по выданным кредитным картам в июле этого года сократился на 11,7% — в июле 2024 года он составлял 117,7 тыс. руб.