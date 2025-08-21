В июле цены в Воронежской области выросли на 0,7%

Стоимость услуг за месяц выросла на 3,3%. Проезд в троллейбусе теперь стоит на 20,3% больше, а в автобусе — на 13,4%. Плата за коммунальные услуги в среднем увеличилась на 11,8%. В частности, отопление подорожало на 12,7%, горячее водоснабжение — на 12,5%, электроэнергия — на 12,3%, холодное водоснабжение — на 10,9%, водоотведение — на 11,1%, сетевой газ — на 10,1%. При этом на 6,3−11,6% снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), стоимость поездки в Белоруссию, речного круиза по России, а также проживания в гостинице.