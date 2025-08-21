Минтранс Ростовской области направит в правительство РФ проект Западной хорды

Трасса замкнет Ростовское транспортное кольцо, и это позволит вывести весь грузопоток (до 6 тысяч грузовиков день) из Ростова-на-Дону, разгрузить дороги донской столицы, значительно улучшить экологическую ситуацию, а также объединить трассу М-4 «Дон» с направлением на Донбасс.