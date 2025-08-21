Фермеры начали уборку арбузов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала кампания по уборке арбузов. Основные производители работают в Хабаровском и имени Лазо районах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Фермеры активно собирают арбузы с полей. Общая площадь посевов в этом году — около 110 гектаров. Ожидается урожай больше двух тысяч тонн.
«Погода благоволит, накопилось тепло, необходимое для арбузов. Ожидаем хороший урожай», — рассказал консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.
Алексей Жидяев из села Марусино района имени Лазо выращивает арбузы на восьми гектарах. Урожайность высокая. Продукцию фермер продает на ярмарках выходного дня, в том числе возле Краевого цирка.
На ярмарках также реализуют молодой картофель, огурцы, помидоры, баклажаны, мед, мясо, рыбу, сыры и выпечку. За 34 дня продано около 70 тонн продукции на 17,3 миллиона рублей.
Арбузы выращивают в крае больше 30 лет. Популярные гибриды: «атаман», «леди», «талисман», «долби» и «трофи».