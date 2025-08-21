11 школ по концессии построили в Нижегородской области

«Все силы сейчас брошены на то, чтобы к началу учебного года дети и педагоги получили в свое распоряжение прекрасно оснащенные, технологичные и безопасные школы. Время, когда жилье строили без школ, безвозвратно ушло. Сегодня в области ни один квадратный метр не вводится без обеспечения социальной инфраструктуры. Синхронизация строительства жилых кварталов и новых учебных заведений — это наше ключевое достижение и строгое правило», — отметил председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов.