11 школ по концессии построили в Нижегородской области

В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, депутаты регионального парламента, представители правительства области.
В ходе доклада генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, был представлен отчет о реализации проекта по возведению 13 новых образовательных учреждений в разных районах Нижнего Новгорода, а также в Кстовском, Выксунском, Борском и Арзамасском районах. Итогом работы должно стать создание более 14 тысяч новых ученических мест.
Строительство 13 школ по концессионный модели в регионе курирует Корпорация развития Нижегородской области. 11 школ уже введены в эксплуатацию.
Депутаты заслушали информацию о технических характеристиках каждого объекта, их проектной мощности и сроках ввода в эксплуатацию. Особое внимание было уделено не только срокам сдачи объектов, но и их оснащению. По словам докладчика, новые школы соответствуют современным стандартам: в них есть просторные спортивные залы, актовые залы, бассейны, а также специализированные кабинеты для изучения физики, химии, биологии с лабораториями.
Отдельно отмечалось наличие мастерских для уроков технологии — по обработке металла, дерева и тканей, кабинеты кулинарии и домоводства, что позволит ученикам получать качественное практическое образование.
. Депутаты подчеркнули важность постоянного контроля за ходом строительства и качеством выполняемых работ для того, чтобы дети 1 сентября приходили в полностью готовые, безопасные и современные учебные заведения.
«Чтобы дети не возвращались из школы по ночам, необходимо ликвидировать дефицит учебных мест в растущих городских округах и районах области. Конкретное решение — строительная программа, которая реализуется через концессионные соглашения. Это позволяет строить не просто типовые здания, а сразу оснащенные современным оборудованием школы, готовые дать детям полноценное практическое образование. Сейчас наш главный фокус — не сбиться с графика ввода оставшихся объектов, чтобы к 1 сентября 2025 года задача по ликвидации второй смены была решена для дополнительных 14 тысяч учеников», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
«Все силы сейчас брошены на то, чтобы к началу учебного года дети и педагоги получили в свое распоряжение прекрасно оснащенные, технологичные и безопасные школы. Время, когда жилье строили без школ, безвозвратно ушло. Сегодня в области ни один квадратный метр не вводится без обеспечения социальной инфраструктуры. Синхронизация строительства жилых кварталов и новых учебных заведений — это наше ключевое достижение и строгое правило», — отметил председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов.