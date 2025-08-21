В Самарской области «Ласточки» начнут ходить по-новому с 1 сентября

В Самарской области изменится расписание движения электропоездов «Ласточка», которые курсируют по маршруту Тольятти — Новокуйбышевская. Они начнут ходить по-новому с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Так, поезд № 7114−7113 Тольятти (отпр. 06.39) — Новокуйбышевская (приб. 08.59) будет отправляться из Автограда на две минуты раньше. Поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр. 10.59) — Новокуйбышевская (приб. 13.18) — на одну минуту раньше.
Поезда № 7126/7125 Тольятти (отпр. 17.08) — Новокуйбышевская (приб. 19.31) и № 7130/7129 Тольятти (отпр. 20.56) — Новокуйбышевская (приб. 23.17) проследуют по измененному расписанию на участке Задельная — Ягодная. Подробнее с новым графиком можно ознакомиться здесь.