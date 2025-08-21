В Самарской области «Ласточки» начнут ходить по-новому с 1 сентября

В Самарской области изменится расписание движения электропоездов «Ласточка», которые курсируют по маршруту Тольятти — Новокуйбышевская. Они начнут ходить по-новому с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.