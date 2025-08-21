Ричмонд
Арбитражный суд расторг концессию на строительство нового мусорного полигона в Новосибирской области

Решение ещё не вступило в законную силу.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирской области постановил расторгнуть концессионное соглашение на возведение «Правобережного» мусороперерабатывающего комплекса. Иск был подан министерством ЖКХ и энергетики региона. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Концессионные соглашения с АО «Спецавтохозяйство» были заключены в 2023 году. В соответствии с ними, подрядчик обязался построить новые современные комплексы по переработке отходов взамен существующих полигонов.

Дополнительно суд возложил на компанию «Спецавтохозяйство» обязанность уплатить государственную пошлину в сумме 15 тысяч рублей. При этом принятое решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что до конца года в 30 российских регионах, в том числе и в Новосибирской области обновят нормативы накопления твердых коммунальных отходов.