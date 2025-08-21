Самарцев предупредили об ограничениях в снятии наличных с 1 сентября

К подозрительным признакам относят ситуации, когда активность по карте не соответствует обычной, когда клиент использовал необычный способ снятия, снял крупную сумму денег сразу после получения кредита или увеличения лимитов и т. д. Также банк могут насторожить рискованные операции, необычные звонки и сообщения незадолго до снятия наличных.