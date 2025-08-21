Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцев предупредили об ограничениях в снятии наличных с 1 сентября

Самарцам рассказали о новых правилах Банка России.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в России появятся новые ограничения при снятии наличных через банкомат. Новые правила вводит Банк России, и это повлияет на всех россиян, в том числе на жителей Самарской области.

Если банковская операция будет иметь один из девяти подозрительных признаков, то банк может установить лимит на снятие наличных — до 50 тысяч рублей в сутки. Ограничение будет действовать 48 часов.

К подозрительным признакам относят ситуации, когда активность по карте не соответствует обычной, когда клиент использовал необычный способ снятия, снял крупную сумму денег сразу после получения кредита или увеличения лимитов и т. д. Также банк могут насторожить рискованные операции, необычные звонки и сообщения незадолго до снятия наличных.

Также в 1 сентября появится так называемый «период охлаждения» при оформлении кредитов. Новые меры направлены на борьбу с мошенниками.