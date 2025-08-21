Самарцев предупредили об ограничениях в снятии наличных с 1 сентября

С 1 сентября в России появятся новые ограничения при снятии наличных через банкомат. Новые правила вводит Банк России, и это повлияет на всех россиян, в том числе на жителей Самарской области.
Если банковская операция будет иметь один из девяти подозрительных признаков, то банк может установить лимит на снятие наличных — до 50 тысяч рублей в сутки. Ограничение будет действовать 48 часов.
К подозрительным признакам относят ситуации, когда активность по карте не соответствует обычной, когда клиент использовал необычный способ снятия, снял крупную сумму денег сразу после получения кредита или увеличения лимитов
Также в 1 сентября появится так называемый «период охлаждения» при оформлении кредитов. Новые меры направлены на борьбу с мошенниками.