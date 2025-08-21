Волгоградка добилась в суде перерасчета пенсии

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, заявительница является законным получателем страховой пенсии по старости. 27 сентября 2017 года, в момент назначения пенсии, пенсионный орган определил коэффициент по заработной плате женщины в размере 1,141. Однако в августе 2024 года Отделение Социального фонда России по Волгоградской области произвело перерасчет этого коэффициента, снизив его до 0,981, что привело к уменьшению размера получаемой заявительницей пенсии.