Волгоградка добилась в суде перерасчета пенсии

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, заявительница является законным получателем страховой пенсии по старости. 27 сентября 2017 года, в момент назначения пенсии, пенсионный орган определил коэффициент по заработной плате женщины в размере 1,141. Однако в августе 2024 года Отделение Социального фонда России по Волгоградской области произвело перерасчет этого коэффициента, снизив его до 0,981, что привело к уменьшению размера получаемой заявительницей пенсии.
Важно отметить, что согласно действующему законодательству уменьшение пенсионного коэффициента не допускается, за исключением случаев, когда действия самого заявителя повлекли за собой нарушения при осуществлении расчета.
Но женщина не предоставляла каких-либо недостоверных сведений при оформлении пенсии, и ее вины в некорректном расчете коэффициента не установлено.
По результатам проведенной прокуратурой проверки в суд было направлено исковое заявление о признании решения о снижении коэффициента при расчете пенсии незаконным, а также о возложении на Фонд обязанности произвести перерасчет пенсии и в дальнейшем осуществлять выплаты, основываясь на первоначально установленном в 2017 году коэффициенте.
Решением Ворошиловского районного суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Кроме того, по инициативе прокуратуры был произведен перерасчет пенсии заявительницы, в результате чего ей была выплачена сумма, превышающая 10 тыс. рублей.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура будет осуществлять контроль за его фактическим исполнением.