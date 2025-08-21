В Анапе восстанавливают дороги после ЧС

Завершается укладка асфальта по улице Знойной в Витязево, на следующей неделе специалисты нанесут дорожную разметку. Такой же комплекс работ ведется по улицам Короткой, Объездной и Комсомольской, на очереди — Летний проезд. До конца года в Витязево дорожные службы восстановят все пострадавшие участки.