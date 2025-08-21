В Анапе восстанавливают дороги после ЧС, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Ремонт полотна, пострадавшего во время работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, в том числе вывоза загрязненного грунта крупногабаритной техникой, выполняют за счет краевого бюджета по инициативе губернатора Краснодарского края. Ход работ проконтролировали временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева и зампредседателя Совета Игорь Филимонов.
Завершается укладка асфальта по улице Знойной в Витязево, на следующей неделе специалисты нанесут дорожную разметку. Такой же комплекс работ ведется по улицам Короткой, Объездной и Комсомольской, на очереди — Летний проезд. До конца года в Витязево дорожные службы восстановят все пострадавшие участки.
Масштабными работами будут охвачены и другие участки прибрежной территорий курорта. Планируется замена дорожного покрытия в Анапе по улицам Северной, Гребенской, Краснодарской и Терской, на Пионерском проспекте по улицам Кольцевой, Железнодорожной и Межсанаторному проезду.
Светлана Балаева поручила рассмотреть возможность создания комфортной и доступной пешеходной среды на участках, где это необходимо.