Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слухи о замене техпаспортов на недвижимость опровергли в Казахстане

Алматы. 21 августа. КазТАГ — Слухи о замене технических паспортов на недвижимость на кадастровые опровергло НАО «Госкорпорация “Правительство для граждан”, сообщает корреспондент КазТАГ.

Распространяющаяся информация о том, что всем владельцам жилья необходимо заменить технические паспорта на кадастровые — не соответствует действительности, — говорится в сообщении в четверг.

Согласно информации, замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (для займа, залога) или сделках через нотариуса и по его требованию.

«Во всех остальных случаях замена производится по желанию владельцев. То есть, обязанности такой нет. И законодательно такого требования нет», — добавлено в опровержении.