Слухи о замене техпаспортов на недвижимость опровергли в Казахстане

Распространяющаяся информация о том, что всем владельцам жилья необходимо заменить технические паспорта на кадастровые — не соответствует действительности, — говорится в сообщении в четверг.
Согласно информации, замена требуется только в случае обращения в банки второго уровня (для займа, залога) или сделках через нотариуса и по его требованию.
«Во всех остальных случаях замена производится по желанию владельцев. То есть, обязанности такой нет. И законодательно такого требования нет», — добавлено в опровержении.