После суда в центре Омска разбирают здание «Ростикса»

Здание омского «Ростикса» на Красном Пути канет в Лету.

Источник: SuperOmsk.ru

По наблюдениям «СуперОмска», по состоянию на четверг, 21 августа 2025 года, ведутся активные работы по разбору бывшего здания кафе «Ростикс», расположенного неподалеку от остановки «Улица Рабиновича» по улице Красный Путь в центре Омска.

Фактически, на момент съемки от павильона остался лишь узнаваемый фасад, облицованный черной плиткой, со входной дверью и окнами. Как можно заметить на фото, среди белого дня на месте «трудится» подъемный кран, судя по всему, снимающий элементы кровли и других составляющих освобожденного ранее строения. Ожидается, что работы по разбору каркаса завершатся к вечеру пятницы, 22 августа 2025 года.

Напомним, «выезд» заведения общепита из здания на Красном Пути стал заметен в начале августа 2025 года. Стоит отметить, что к тому времени завершились судебные разбирательства о признании здания самовольной постройкой, стартовавшие еще во второй половине 2023 года. После удовлетворения этих требований инициирован процесс расторжения договора на аренду земли.

Что появится на месте бывшего «Ростикса», пока неизвестно.