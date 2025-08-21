После суда в центре Омска разбирают здание «Ростикса»

По наблюдениям «СуперОмска», по состоянию на четверг, 21 августа 2025 года, ведутся активные работы по разбору бывшего здания кафе «Ростикс», расположенного неподалеку от остановки «Улица Рабиновича» по улице Красный Путь в центре Омска.
Фактически, на момент съемки от павильона остался лишь узнаваемый фасад, облицованный черной плиткой, со входной дверью и окнами. Как можно заметить на фото, среди белого дня на месте «трудится» подъемный кран, судя по всему, снимающий элементы кровли и других составляющих освобожденного ранее строения. Ожидается, что работы по разбору каркаса завершатся к вечеру пятницы, 22 августа 2025 года.
Напомним, «выезд» заведения общепита из здания на Красном Пути стал заметен в начале августа 2025 года. Стоит отметить, что к тому времени завершились судебные разбирательства о признании здания самовольной постройкой, стартовавшие еще во второй половине 2023 года. После удовлетворения этих требований инициирован процесс расторжения договора на аренду земли.
Что появится на месте бывшего «Ростикса», пока неизвестно.