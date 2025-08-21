После суда в центре Омска разбирают здание «Ростикса»

Фактически, на момент съемки от павильона остался лишь узнаваемый фасад, облицованный черной плиткой, со входной дверью и окнами. Как можно заметить на фото, среди белого дня на месте «трудится» подъемный кран, судя по всему, снимающий элементы кровли и других составляющих освобожденного ранее строения. Ожидается, что работы по разбору каркаса завершатся к вечеру пятницы, 22 августа 2025 года.