Казахстан стал меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт

Как и в прошлом году, внешнеторговый оборот Казахстана по итогам первого полугодия вновь сократился — сказывается геополитическая неразбериха. Правда, на этот раз снижение оказалось заметно больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Год назад объем внешней торговли за январь-июнь уменьшился на 0,4% по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего 2023 года. В текущем же году, по предварительным данным статистиков, произошло снижение уже на 3,1% до 65,9580 млрд. долларов, в абсолютном выражении — на 2,0824 млрд. долларов.

Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, такая динамика выглядит вполне предсказуемой.

Спад происходит из-за снижения среднемесячных цен на нефть сорта «Brent» за первое полугодие на 12,0%, хотя за июнь они и выросли к маю на 7,7% до 67,61 долларов за баррель.

Тулеген Аскаров

Столь же естественно пострадал объем казахстанского экспорта, сократившийся за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% до 36,81 млрд. долларов (в абсолютном выражении — на 2,83 млрд. долларов).

Импорт же в Казахстан увеличился на 2,6% или 744,4 млн долларов до 29,14 млрд долларов. В итоге продолжилось снижение внешнеторгового сальдо Казахстана (разницы между экспортом и импортом) — за первое полугодие оно сократилось на 31,7% до 7,68 млрд долларов (в абсолютном выражении — на 3,57 млрд долларов). А это негативным образом сказалось на валютных активах Нацбанка, уменьшившихся за первое полугодие на 10,7% или 2,35 млрд долларов до 19,63 млрд долларов.

В наибольшей степени уменьшился в текущем году объем торговли Казахстана с партнерами по ЕАЭС — 6,9% до 13,45 млрд долларов. Источник этого негатива все тот же — значительное падение казахстанского экспорта в эти страны на 14,1% за первое полугодие до 4,53 млрд долларов. Уменьшился также и импорт от членов ЕАЭС — на 2,8% до 8,91 млрд долларов. В итоге в торговле с этими партнерами сохраняется значительное отрицательное торговое сальдо не в пользу Казахстана в минус 4,37 млрд долларов.

Товарооборот с государствами-членами СНГ уменьшился в текущем году на 4,0% до 16,89 млрд долларов. Здесь также произошло одновременное снижение экспорта и импорта — соответственно на 5,5% до 7,0502 млрд долларов и 2,8% до 9,8424 млрд долларов.

Здесь статистиками учитываются также данные по странам, не входящим в ЕАЭС, — Азербайджану, Молдове, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине.

Тулеген Аскаров.

Среди них у Казахстана сохраняется значительное положительное сальдо в торговле с Узбекистаном (742,4 млн долларов), Азербайджаном (231,8 млн долларов) и Таджикистаном (341,2 млн долларов). Тем не менее, и в торговле с партнерами по СНГ также сложился общий отрицательный результат в минус 2,79 млрд долларов.

Уменьшился в первом полугодии и товарооборот со странами дальнего зарубежья — на 2,7% до 49 млрд долларов.

Экспорт на этом критически важном для Казахстана направлении, приносящем основной объем валютной выручки, снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,5% до 29,77 млрд долларов.

Тулеген Аскаров.

Зато в отличие от понижения импорта из ЕАЭС и СНГ здесь наблюдается обратный тренд: увеличение импорта на 5,6% до 19,29 млрд долларов. Тем не менее, торговое сальдо на этом направлении осталось положительным в 10,47 млрд долларов, хотя и сократилось за год почти на четверть, — отмечает экономист.

Ранее мы рассказали о том, что снижение объема экспорта из Казахстана является прямым последствием конфликта в Украине и смены администрации в США. Главной угрозой для внешней торговли страны стали колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором оказались валютные и инвестиционные риски.