Казахстан стал меньше зарабатывать на экспорте и больше тратить на импорт

Год назад объем внешней торговли за январь-июнь уменьшился на 0,4% по сравнению с результатом за аналогичный период предыдущего 2023 года. В текущем же году, по предварительным данным статистиков, произошло снижение уже на 3,1% до 65,9580 млрд. долларов, в абсолютном выражении — на 2,0824 млрд. долларов.

Спад происходит из-за снижения среднемесячных цен на нефть сорта «Brent» за первое полугодие на 12,0%, хотя за июнь они и выросли к маю на 7,7% до 67,61 долларов за баррель.

Столь же естественно пострадал объем казахстанского экспорта, сократившийся за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% до 36,81 млрд. долларов (в абсолютном выражении — на 2,83 млрд. долларов).

Импорт же в Казахстан увеличился на 2,6% или 744,4 млн долларов до 29,14 млрд долларов. В итоге продолжилось снижение внешнеторгового сальдо Казахстана (разницы между экспортом и импортом) — за первое полугодие оно сократилось на 31,7% до 7,68 млрд долларов (в абсолютном выражении — на 3,57 млрд долларов). А это негативным образом сказалось на валютных активах Нацбанка, уменьшившихся за первое полугодие на 10,7% или 2,35 млрд долларов до 19,63 млрд долларов.

В наибольшей степени уменьшился в текущем году объем торговли Казахстана с партнерами по ЕАЭС — 6,9% до 13,45 млрд долларов. Источник этого негатива все тот же — значительное падение казахстанского экспорта в эти страны на 14,1% за первое полугодие до 4,53 млрд долларов. Уменьшился также и импорт от членов ЕАЭС — на 2,8% до 8,91 млрд долларов. В итоге в торговле с этими партнерами сохраняется значительное отрицательное торговое сальдо не в пользу Казахстана в минус 4,37 млрд долларов.