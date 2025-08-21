В Севастополе наладили промышленное производство спирулины

Сейчас в специальных бассейнах выращивают спирулину. Этот микроорганизм давно известен своими полезными свойствами. Спирулина — естественный источник белка, богатый микроэлементами и антиоксидантами. Она улучшает состояние внутренних органов, кожи, волос, приводит к оздоровлению всего организма. Однако в сырье, которое производители пищевых добавок завозят из-за границы, зачастую содержатся примеси, нивелирующие весь полезный эффект. Поэтому российские ученые решили наладить свое производство, чтобы заместить импортный продукт.
Промышленная теплица ИнБЮМ занимает тысячу квадратных метров, в ней находятся 72 бассейна с питательной средой. Для жизни и размножения зеленой микроводоросли нужны тепло и солнечный свет. Крымский климат идеально подходит. Период активной культивации спирулины с мая по сентябрь, за сезон в институте планируют собрать тонну урожая.
Спирулину и другие микроводоросли в ИнБЮМ изучают и выращивают с советских времен. После возвращения Крыма в Россию научные исследования получили новый импульс. В институт поступило передовое лабораторное оборудование. Результаты не заставили себя долго ждать. Ученые уже запатентовали технологии производства косметики из микроводорослей, мидий и устриц. Также разработаны продукты питания из спирулины и других водорослей. Среди них — диетический мармелад без сахара, синяя альгиновая икра и растительное масло, которое может выступить в качестве импортозамещения оливкового.
В лабораторных условиях водоросли выращивают в культиваторе с обилием света. Состав питательной среды держится в секрете — ученые ИнБЮМ разработали его сами. Биомассу со спирулиной процеживают, промывают, а затем высушивают по определенной технологии.
— Водоросль спирулина, она же цианобактерия Arthrospira platensis, родом из африканского озера Чад или озера Тескоко в Мексике, — рассказал руководитель отдела биотехнологии и фоторесурсов ИнБЮМ РАН Андрей Боровков. — Это щелочные озера, в которых в огромном количестве содержится природная сода. Мы создаем в бассейне, где выращиваем водоросли, условия как в водах озера Чад.
Научные исследования доказали, что микроводоросли способны синтезировать специфические биологически активные вещества, которые не характерны для большинства наземных организмов. Среди них природные антиоксиданты астаксантин и фукоксантин, обладающие высокой биологической ценностью и свойствами радио-, УФ- и хемопротекторов, стимуляторов деятельности иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
В 2023 году в институте впервые попробовали масштабировать процесс. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» совместно с межрегиональным научно-образовательным центром «МореАгроБиоТех» был построен альгобиотехнологический модуль для выращивания микроводорослей. Это экспериментальное производство помогло отработать технологию промышленного культивирования гидробионтов. После промывки получается паста темно-зеленого цвета. Полезные свойства в свежем виде она сохраняет лишь несколько часов. Поэтому спирулину отправляют на сушку или замораживают.
Теперь проект расширен до промышленных масштабов и уже нашел покупателя. Первую партию сырья закупила российская компания, производящая биологически активные добавки.
Ученые говорят: водоросль помогает при 300 заболеваниях, это доказали исследования в России и по всему миру. Спирулина содержит витамины A, B1, B6, B12, C, E, минералы: цинк, марганец, медь, йод, железо, кальций и магний, все необходимые организму аминокислоты, а также мощные антиоксиданты. Продукты со спирулиной нормализуют работу эндокринной системы и щитовидной железы, повышают иммунитет и выносливость, ускоряют метаболизм.
— Есть даже данные о том, что имеется позитивный эффект при сахарном диабете и начальной стадии онкологии, — отметил Боровков.
Ученые разработали группу полезных продуктов из микроводорослей: мармелад, айран, кефир, тан, йогурт, несколько видов сыра, мороженое, газированные напитки, масло, леденцы от кашля.
— Спирулину можно есть просто так, как полезную добавку к пище, или добавлять в разные продукты или блюда, — рассказала старший научный сотрудник отдела биотехнологии и фоторесурсов Светлана Горбунова. — Она способствует восстановлению сердечно-сосудистой системы, понижает уровень «плохого» холестерина. Кроме этого, оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечника, способствует росту полезных бактерий.
По словам Андрея Боровкова, производство микроводорослей можно организовать как в Крыму, так и в других регионах России. Меняя некоторые условия выращивания, можно добиться повышения в составе различных микроэлементов.
Кстати.
В Крыму в этом году стали выпускать полезный шоколад со спирулиной, выращенной учеными ИнБЮМ РАН. Сама плитка необычного зеленого цвета, имеет ореховый привкус. Сейчас идет работа над рецептурой шоколада с другими микроводорослями.