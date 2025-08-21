В Севастополе наладили промышленное производство спирулины

Спирулину и другие микроводоросли в ИнБЮМ изучают и выращивают с советских времен. После возвращения Крыма в Россию научные исследования получили новый импульс. В институт поступило передовое лабораторное оборудование. Результаты не заставили себя долго ждать. Ученые уже запатентовали технологии производства косметики из микроводорослей, мидий и устриц. Также разработаны продукты питания из спирулины и других водорослей. Среди них — диетический мармелад без сахара, синяя альгиновая икра и растительное масло, которое может выступить в качестве импортозамещения оливкового.