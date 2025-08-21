Ричмонд
Данные о самозапрете кредитов внесут в историю заемщика

Правительство Узбекистана одобрило постановление о реестре лиц, с которыми запрещено заключать кредитные договоры, сообщили в Минюсте.

Источник: Курсив

В него включат тех, кто подал заявление о самозапрете на выдачу кредитов онлайн или через кредитные бюро. При получении документа через бюро заявителю выдается справка с QR-кодом.

Данные о дате и времени подачи заявления на запрет или его снятие указываются в кредитной истории.

С начала лета нынешнего года в республике действует механизм по самозапрету на выдачу кредитов. На начало августа этим механизмом воспользовались 73 тыс. человек.

Закон о самозапрете подписал глава государства Шавкат Мирзиёев в начале марта нынешнего года. Согласно документы банки и другие финансовые организации не могут оформлять кредиты без проверки соответствующего реестра. Для нарушителей предусмотрено наказание.