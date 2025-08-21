В Перми появится новый автобусный маршрут № 85

В центре Перми с 15 сентября 2025 года начнет работать новый автобусный маршрут № 85. Его введут на время реконструкции моста рядом со станцией Пермь-1.
Согласно документам на портале госзакупок, маршрут будет следовать от станции Пермь-1 до сквера имени Решетникова. Общая длина пути составит 2,2 километра. Для перевозки пассажиров планируют использовать автобусы малого класса, рассчитанные минимум на 18 человек.
Контракт на обслуживание маршрута рассчитан до ноября 2026 года. Максимальная стоимость работ — 18,7 миллиона рублей. Сейчас городские власти ищут перевозчика, который возьмётся за выполнение этих обязательств.