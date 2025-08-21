В Казахстане введены в эксплуатацию новые газовые месторождения

«Ведётся строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м³/год запланировано на 2026 год. Кроме того, в мае этого года началось строительство второй нитки Магистрального газопровода “Бейнеу-Бозой-Шымкент”, что значительно укрепит нашу газотранспортную систему», — отметил Е. Аккенженов.