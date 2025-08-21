Ричмонд
В Казахстане введены в эксплуатацию новые газовые месторождения

Новые газовые объекты укрепят энергобезопасность страны.

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в промышленную эксплуатацию введены новые газовые месторождения — Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай, передает BAQ.KZ.

Как отметил Глава государства в недавнем Послании, одной из приоритетных задач остаётся расширение мощностей газовой отрасли и диверсификация газотранспортных маршрутов для обеспечения газом населения и экономики.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, ключевой задачей отрасли на текущем этапе является расширение ресурсной базы и развитие переработки в рамках утверждённого «Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года».

«Ведётся строительство крупных газоперерабатывающих заводов на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м³/год запланировано на 2026 год. Кроме того, в мае этого года началось строительство второй нитки Магистрального газопровода “Бейнеу-Бозой-Шымкент”, что значительно укрепит нашу газотранспортную систему», — отметил Е. Аккенженов.