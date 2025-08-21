Финансирование реконструкции улицы Революции в Перми увеличат на 221 млн рублей

Проект изменений в краевой бюджет предполагает увеличение финансирования строительства второй очереди моста через Егошиху на улице Революции на 148,2 млн руб. в 2025 году. В 2026 году финансирование увеличат на 400 млн руб., это произойдет за счет перераспределения средств с 2027 года и дополнительных ассигнований в размере 221,3 млн руб.