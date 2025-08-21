Ричмонд
Для полного обновления троллейбусного парка Новосибирску нужно еще 140 машин

Глава города обсудил с губернатором развитие троллейбусного движения в Новосибирске.

Источник: соцсети

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и губернатор Андрей Травников посетили Дзержинское депо. Чиновники на месте обсудили развитие троллейбусного движения в городе.

«За последние годы Новосибирск получил 258 современных машин модели “Горожанин”. Десять из четырнадцати маршрутов сейчас обслуживает транспорт с увеличенным автономным ходом — часть пути проходят без подключения к контактной сети. Благодаря этому улучшили транспортную доступность жилмассивов “Стрижи”, “Снегири”, “Родники”, Новомарусино, Южно-Чемской и другие», — рассказал градоначальник.

Кудрявцев отметил, что троллейбусы востребованы у горожан. Только за первое полугодие в них проехали 29,3 миллиона человек — в сравнении с 2022 годом объем перевозок вырос более чем в полтора раза.

«Для полного обновления троллейбусного парка Новосибирска нужно еще около 140 машин», — добавил градоначальник.