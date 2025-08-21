В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона

«Развитие опорных населенных пунктов — это очень тонкий и деликатный вопрос, на мой взгляд. Так уже было в 60-е годы прошлого века, когда мы делили поселения на перспективные и неперспективные. В результате мы потеряли сельское население, были ликвидированы тысячи населенных пунктов. Это не должно повториться. Там же тоже живут наши люди, они нуждаются в качественном образовании, в высоком уровне жизни», — отметил научный руководитель института экономики и управления самарского университета Габибулла Хасаев.