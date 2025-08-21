На Кубани растет спрос на аграрные профессии

Самые высокооплачиваемые профессии в сельском хозяйстве:
Ветеринар — 98 700 ₽ в месяц;
Сборщик урожая — 87 600 ₽;
Агроном — 82 400 ₽;
Зоотехник — 81 000 ₽;
Дояр — 76 800 ₽.
Самые востребованные профессии: агрономы, овощеводы, работники теплиц, сельхозрабочие и дояры.
Рост интереса соискателей к профессиям:
Зоотехники — +85% (средняя зарплата — 81 000 ₽);
Работники теплиц — +45% (65 300 ₽);
Овощеводы — +39% (63 900 ₽);
Агрономы — +30% (82 400 ₽);
Дояры — +31% (76 800 ₽), уточнили в пресс-службе платформы «Авито Работа».