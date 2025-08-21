Ричмонд
На Кубани растет спрос на аграрные профессии

Во втором квартале 2025 года спрос на работников аграрного сектора в регионе вырос почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зарплаты в этой сфере увеличились на 20−30%, а некоторые позиции предлагают доходы, сравнимые с крупными городами.

Самые высокооплачиваемые профессии в сельском хозяйстве:

Ветеринар — 98 700 ₽ в месяц;

Сборщик урожая — 87 600 ₽;

Агроном — 82 400 ₽;

Зоотехник — 81 000 ₽;

Дояр — 76 800 ₽.

Самые востребованные профессии: агрономы, овощеводы, работники теплиц, сельхозрабочие и дояры.

Рост интереса соискателей к профессиям:

Зоотехники — +85% (средняя зарплата — 81 000 ₽);

Работники теплиц — +45% (65 300 ₽);

Овощеводы — +39% (63 900 ₽);

Агрономы — +30% (82 400 ₽);

Дояры — +31% (76 800 ₽), уточнили в пресс-службе платформы «Авито Работа».