Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дефицит бюджета Омской области по итогам полугодия составил 2,2 млрд рублей

Бюджет Омской области по итогам первого полугодия исполнен с дефицитом в 2,2 млрд руб. Итоги подвели в министерстве финансов региона.

Доходы Омской области в январе-июле достигли 74,3 млрд руб. Расходы, в свою очередь, составили 76,5 млрд руб. «В общем объеме поступлений в бюджет треть — 24,5 млрд руб. — приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета», — отмечается также в сообщении.

При этом, госдолг региона снижен по итогам полугодия на 4,9 млрд руб. По данным сайта минфина, на 1 июля он составлял 68,5 млрд руб.

Согласно поправкам в областной бюджет, принятым в марте 2025 года, в этом году доходы региона должны составить 161,89 млрд руб., расходы — 162,42 млрд руб., дефицит — 535,9 млн руб.