Дефицит бюджета Омской области по итогам полугодия составил 2,2 млрд рублей

Доходы Омской области в январе-июле достигли 74,3 млрд руб. Расходы, в свою очередь, составили 76,5 млрд руб. «В общем объеме поступлений в бюджет треть — 24,5 млрд руб. — приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета», — отмечается также в сообщении.