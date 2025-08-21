Пассажир умер на борту рейса Москва — Сочи. Информация об этом появилась в телеграм-канале Shot.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. 56-летнему мужчине резко стало плохо на борту и он потерял сознание на высоте более 10 метров.
Когда самолет приземлился в Минводах, к борту подъехала карета скорой помощи, однако спасти пассажира уже не успели.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в полете чуть не умерли четверо пассажиров рейса Сочи — Иваново. Всех спасла летевшая с отдыха врач-кардиолог. Один из пассажиров — мужчина — потерял сознание, у женщины появились признаки инсульта, у третьего пассажира поднялось давление на фоне перенесенного инфаркта, а четвертая женщина почувствовала себя плохо.