Пассажир умер на борту рейса Москва — Сочи

Ранее «АиФ-Юг» писал — в полете чуть не умерли четверо пассажиров рейса Сочи — Иваново. Всех спасла летевшая с отдыха врач-кардиолог. Один из пассажиров — мужчина — потерял сознание, у женщины появились признаки инсульта, у третьего пассажира поднялось давление на фоне перенесенного инфаркта, а четвертая женщина почувствовала себя плохо.