Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска упала на 9,6% за месяц

Об этом говорится в обзоре аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».
«В июле в Челябинске стоимость квадратного метра при первичной продаже готового жилья составила 137 тыс. рублей, что на 9,6% ниже уровня прошлого месяца. В годовой динамике рост составил 3,2%», — говорится в комментарии.
В среднем в июле квартиры в строящихся проектах приобретались за 131 тыс. рублей за «квадрат», что на 4,7% ниже цены в объявлениях о продаже квартир в готовых домах.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле годовой рост цен в объявлениях о продаже квартир в строящихся проектах составил 22,3%.
По стране наиболее заметный месячный рост цен на первичную продажу вторички зафиксирован в Самаре (+11,6%), Омске (+7,1%) и Краснодаре (+4,2%). Снижение стоимости квадратного метра наблюдалось в Челябинске (-9,6%), Уфе (-8,5%) и Нижнем Новгороде (-1,7%).
«Объем предложения на рынке первичной продажи готового жилья кратно меньше, чем на рынке строящихся новостроек, поэтому многие показатели изменяются динамичнее ввиду эффекта низкой базы», — прокомментировал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», в июле в российских миллионниках средняя цена квадратного метра при покупке квартиры в новостройке составила 180 тыс. рублей.