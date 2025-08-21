«Самолет» объяснил задержки в ЖК, из-за которых завели уголовное дело

Ранее сообщалось, что следователи в Петербурге возбудили уголовные дела о мошенничестве из-за задержки сдачи домов в жилых комплексах «Новое Колпино» и «Курортный квартал». По данным следствия, «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов ЖК “Новое Колпино” и вводу их в эксплуатацию не исполнили».