«Самолет» объяснил задержки в ЖК, из-за которых завели уголовное дело

МОСКВА, 21 авг — РИА Недвижимость. Строительство ЖК «Новое Колпино» и «Курортный квартал» ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой, они взяты на контроль главным офисом, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе девелопера проекта «Самолет».
Ранее сообщалось, что следователи в Петербурге возбудили уголовные дела о мошенничестве из-за задержки сдачи домов в жилых комплексах «Новое Колпино» и «Курортный квартал». По данным следствия, «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов ЖК “Новое Колпино” и вводу их в эксплуатацию не исполнили».
«Сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам “Новое Колпино” и “Курортный Квартал” в офисе компании в Санкт-Петербурге. Строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. Объекты взяты на особый контроль главным офисом девелопера. Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир. В ряде секций уже выдаются ключи», — прокомментировали в «Самолете».
В пресс-службе девелопера рассказали, что в ЖК «Курортный квартал» уже завершено строительство второй и третьей очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций идет выдача ключей. В свою очередь в жилом комплексе «Новое Колпино» введено в эксплуатацию три очереди, почти 5 тысяч квартир передано жильцам.