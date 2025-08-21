Ричмонд
В Мясниковском районе Ростовской области построят 20-километровый водовод

Водовод Ленинаван — Большие Салы планируют построить на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области на выделенные средства планируют построить новый 20-километровый водовод. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора Юрия Слюсаря и районного главы Андрея Торпуджияна.

Водовод Ленинаван — Большие Салы собираются создать по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Также в рамках этой работы предполагается строительство насосной станции и внутрипоселковых сетей. Новые объекты должны обеспечить качественное водоснабжение в нескольких населенных пунктах, включая Ленинакан и Красный Крым.

Врио губернатора потребовал ускорить работы.

— По итогам встречи с Владимиром Путиным и федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным договорились, что проекты, которые в программе модернизации коммунальной инфраструктуры расписаны на три года, мы сдвинем. Это значит, что финансирование будет произведено в более ранние сроки, — сказал Юрий Слюсарь.

На встрече также обсудили ремонт 8-километрового участка дороги на одной из центральных улиц Чалтыря. Бывшая федеральная трасса требует капитального ремонта, прилегающий к ней мост также уже не выдерживает существующую нагрузку. Врио главы региона поручил проработать этот вопрос с донским минтрансом.