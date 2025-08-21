Мэр Омска рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

В Омске продолжают готовиться к отопительному сезону. О ходе работ сообщил мэр города Сергей Шелест.
Ремонт идёт на тепловых сетях, проверяют готовность к высоким нагрузкам отопительной системы в домах. Общий объём выполненных работ превышает 80%.
В Тепловой компании сообщили, что бригады реконструируют теплотрассы, котельные и центральные тепловые пункты в соответствии с графиком, отклонений от плана нет. Все повреждения на сетях найдены, оцифрованы, в ближайшее время будут устранены.
«Люди есть, средства есть. Работы выполняются вовремя», — отметил зам главного инженера по сетям АО «Тепловая компания» Евгений Симонов.
До конца года в Омске обновят 11 проблемных участков теплотрасс.
В каждой окружной администрации для контроля подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону в Омске сформирован специальный штаб. Заседания проходят в еженедельном режиме.