Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

В каждой окружной администрации сформирован специальный штаб для контроля подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону.

В Омске продолжают готовиться к отопительному сезону. О ходе работ сообщил мэр города Сергей Шелест.

Ремонт идёт на тепловых сетях, проверяют готовность к высоким нагрузкам отопительной системы в домах. Общий объём выполненных работ превышает 80%.

В Тепловой компании сообщили, что бригады реконструируют теплотрассы, котельные и центральные тепловые пункты в соответствии с графиком, отклонений от плана нет. Все повреждения на сетях найдены, оцифрованы, в ближайшее время будут устранены.

«Люди есть, средства есть. Работы выполняются вовремя», — отметил зам главного инженера по сетям АО «Тепловая компания» Евгений Симонов.

До конца года в Омске обновят 11 проблемных участков теплотрасс.

В каждой окружной администрации для контроля подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону в Омске сформирован специальный штаб. Заседания проходят в еженедельном режиме.