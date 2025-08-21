Самарцы поддержали строительство нового храма на Московском шоссе

Мэрия Самары подвела итоги общественных обсуждений по вопросу строительства нового храма на Московском шоссе. Напомним, что под религиозное использование хотели отдать участок площадью более 1000 квадратных метров на Московском шоссе, 80, 80а, 80б.
По этому вопросу мэрия получила более 50 мнений. Большинство участников поддержали строительство храма. Люди писали, что это будет полезно для общества и поможет сформировать правильные ценности у подрастающего поколения.
Впрочем, у строительства храма есть и противники. Самарцы возражали, что строить храм вблизи от офисного центра не будет уместным. В итоге мэрия получила 36 положительных мнений, семь — отрицательных, и одно предложение. Еще семь комментариев поступили от людей, которые в Самаре не зарегистрированы.