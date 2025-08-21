Минтруда сказало, кто из белорусов может получить 2926,32 рубля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве сообщили, что на возмещение затрат на покупку предметов гигиены можно получить сумму до шести размеров бюджета прожиточного минимума в год, 2926,32 рубля в августе 2025 года.
В Минтруда обратили внимание, что государство предоставляет социальное пособие для возмещения затрат на покупку предметов гигиены. Указанное право есть у детей-инвалидов до 18 лет, которые имеют IV степень утраты здоровья, а также инвалиды I группы.
«Нуждаемость в предметах гигиены должна быть указана в индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПРИ) или в заключении врачебно-консультационной комиссии (ВКК)», — пояснили в пресс-службе.
Размер пособия будет следующий. Так, разовая выплата составляет не более 150% величины БПМ, которая действует на дату принятия решения. По состоянию на август, это 731,58 рубля.
«Общая сумма за весь год не может превышать 6 БПМ (сейчас — 2926,32 рубля)», — обратили внимание в ведомстве.
В Министерстве труда и социальной защиты добавили, что данное пособие можно получить четыре раза в год — в период с 1 января по 31 декабря, однако не чаще одного раза в месяц. Обращаться необходимо в службу «одно окно» или же в территориальные центры социального обслуживания населения.
