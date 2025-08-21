В центре Красноярска начали строить тоннели метро

Первый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Анастасия» запустили в торжественной обстановке. ТПМК должен проложить левый перегонный тоннель метро. Напомним, машина носит имя Героя Социалистического труда Анастасии Тимофеевны Стеблевой — главного геолога партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления Министерства геологии РСФСР.
Сегодня уже запущен четвертый ТПМК, через месяц будет запускаться пятый. Видно, что уже смонтирован. Сейчас проходят технологические процессы. Сегодня мы убедились, что и котлован будущей станции площади Революции готов, и абсолютно на всех площадках красноярского метротрамвая работы ведутся. Работы начаты, ресурсы у нас на сегодня есть, техника необходимая в Красноярске. Важно, что сейчас и персонал набран. Поэтому дальше будем работать с теми проектными решениями, которые сейчас сформированы. В ближайшее время последние этапы метро должны пройти государственную экспертизу, и у нас появится полный комплекс необходимых документов, чтобы вести работы, — сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Анастасия» пойдет в сторону будущей станции метро «Вокзальная». На этом участке ТПМК преодолеет 1 262 метра. Через месяц свою работу начнет и «Ирина».
Через 374 метра мы подойдем к притоннельному сооружению. Глубина залегания составляет от 14 до 16 метров. Проходка будет вестись в гравелистых грунтах с прослойками песка. Срок работ составит шесть месяцев. ТПМК оснащен навигацией, в целом будут задействованы несколько служб — это те, кто контролирует и задает направление, это службы геологии, которая ведет мониторинг, механика, — отметил Андрей Осипов, главный инженер ОП ГК «Бамтоннельстрой-Мост».
Также главный инженер прокомментировал опасения по грунтовым водам. По его словам, по геологии двух котлованов — на площади Революции и на вокзале — строители сейчас находятся на максимальной отметке, там воды нет. Для проходки это благоприятные геологические условия.
После выхода в котлован на станции «Вокзальная» ТПМК «Анастасия продолжит путь до станции “Улица Копылова” в паре с другой машиной — ТПМК “Валентиной”, монтаж комплекса уже начался.
Также продолжают свою проходку щиты «Екатерина» и «Соломея». Они прошли суммарно уже более четырех километров. Двигаются комплексы от Шахтеров в сторону центра.
По информации строителей, «Екатерина» прошла уже под руслом Качи. Около месяца до этого рубежа осталось и второму ТПМК.
А в начале августа начались работы и на станции «Высотная». ТПМК «Евгения» начнет проходку в сторону остановочного пункта «Улица Копылова».
Всего линию метро в Красноярске будут строить шесть таких комплексов.