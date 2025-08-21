В центре Красноярска начали строить тоннели метро

Сегодня уже запущен четвертый ТПМК, через месяц будет запускаться пятый. Видно, что уже смонтирован. Сейчас проходят технологические процессы. Сегодня мы убедились, что и котлован будущей станции площади Революции готов, и абсолютно на всех площадках красноярского метротрамвая работы ведутся. Работы начаты, ресурсы у нас на сегодня есть, техника необходимая в Красноярске. Важно, что сейчас и персонал набран. Поэтому дальше будем работать с теми проектными решениями, которые сейчас сформированы. В ближайшее время последние этапы метро должны пройти государственную экспертизу, и у нас появится полный комплекс необходимых документов, чтобы вести работы, — сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.