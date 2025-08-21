Курс доллара упал на 52 сума 21 августа

На 21 августа курс покупки доллара начинается от 12 345 сумов, продажи — от 12 470 сумов.
Евро подешевел до 14 468,27, упав на 48,90 сума. Курс рубля снизился на 0,56 сума и составил 154,86 сума.
Центральный банк установил средний курс доллара на 22 августа на уровне 14 413,79 сума. Валюта потеряла в стоимости 52,65 сума.
На 21 августа курс покупки доллара начинается от 12 345 сумов, продажи — от 12 470 сумов.
Евро подешевел до 14 468,27, упав на 48,90 сума. Курс рубля снизился на 0,56 сума и составил 154,86 сума.