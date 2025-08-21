Wildberries построит логистический хаб в Новинках до 2027 года

Wildberries построит крупный логистический хаб в Новинках на юге Нижнего Новгорода. Компания стала победителем конкурса на развитие территории в Новинках, предложив 127 млн рублей, что значительно превысило стартовую цену. Полученные средства будут направлены на социальные нужды региона, пишет телеграм-канал ProСтратегию.
Проект логистического хаба признан стратегически важным для развития Нижнего Новгорода. Его реализация создаст около 5 тысяч новых рабочих мест, что стало ключевым условием для получения федерального финансирования инфраструктуры.
На участке площадью 33,5 га планируется построить современный логистический центр площадью 150 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составит почти 12 млрд рублей, срок реализации — до декабря 2027 года.
Этот проект станет частью масштабного преобразования южных территорий города, где также запланировано создание более 2,6 млн квадратных метров жилья.
Как отметил заместитель губернатора Сергей Морозов, «территория получила новый виток развития благодаря комбинированию различных мер поддержки», включая инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации.