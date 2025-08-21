За полгода омичи заплатили 74 миллиарда налогов

Значительный вклад в формирование бюджета внесли налоговые поступления. Основной рост обеспечили налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. При этом существенную часть бюджета — треть от общего объема — составили безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 24,5 миллиарда рублей.