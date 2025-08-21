За полгода омичи заплатили 74 миллиарда налогов

По данным регионального министерства финансов, доходы областного бюджета составили 74,3 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Значительный вклад в формирование бюджета внесли налоговые поступления. Основной рост обеспечили налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. При этом существенную часть бюджета — треть от общего объема — составили безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 24,5 миллиарда рублей.
Расходы областного бюджета продемонстрировали более существенный рост, увеличившись на 4,1 миллиарда рублей и достигнув отметки в 76,5 миллиарда рублей. Приоритетными направлениями расходования средств стали: повышение заработной платы работников бюджетной сферы, увеличение социальных выплат, реализация национальных проектов.
На реализацию мероприятий национальных проектов за первое полугодие было направлено 11,4 миллиарда рублей.
Особого внимания заслуживает ситуация с государственным долгом региона. По итогам полугодия удалось снизить госдолг на 4,9 миллиарда рублей. Министр финансов Омской области Вадим Чеченко отметил, что министерство финансов региона активно работает над минимизацией коммерческих заимствований, что позволяет существенно экономить на процентных платежах по кредитам.