В Челябинске построят мусоросортировочный комплекс с производством альтернативного топлива

Госэкспертиза одобрила строительство мусоросортировочного комплекса в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Мусоросортировочный комплекс с участком производства альтернативного топлива появится в скором времени в Челябинске. Проект получил одобрение государственной экспертизы региона. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Объект будет построен на улице Северный Луч в Металлургическом районе. Мощность мусоросортировочного комплекса составит не менее 115 тысяч тонн в год. Эффективность работы объекта составит 24%, включая 12% за счет извлечения вторичных ресурсов и 12% с помощью производства RDF-топлива для цементной промышленности.

Застройщиком выступит ООО «Рокада». Он должен будет сдать комплекс к 2026 году. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного с министерством экологии региона в феврале 2023 года.