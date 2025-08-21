Рослесхоз оспорил в суде генплан Самары

Заинтересованными лицами в процессе выступали также представители прокуратуры, минприроды, министерства градостроительной политики области и других инстанций. Как пояснил источник Волга Ньюс в структурах власти, речь в иске шла об исключении из местной собственности лесов. Предполагается, что городские леса должны уйти в категорию федеральных земель. В пресс-службе облсуда уточнили, что иск 20 августа был удовлетворен.