Внешняя торговля Узбекистана за год выросла на 20%

Основными торговыми партнерами республики остаются Китай и Россия — $8 млрд и $7,1 млрд соответственно. Замкнул тройку лидеров Казахстан с $2,6 млрд.
За год торговля между РУз и Афганистаном выросла с $571 млн до $862,2 млн. В Нацкомстате подчеркнули, что Узбекистан торгует со 197 государствами. Основная часть экспорта приходится на промтовары — 11,1%. При этом чаще всего наша страна импортирует машины и оборудование к транспорту.
«Основными нашими партнерами по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте в январе — июле 2025 года стали такие страны, как Россия (12,3%), КНР (5,5%), Казахстан (4%)», — отметили в комитете.
На поставки золота пришлось более $7,5 млрд при годовом приросте на 80,9%. Для сравнения — за весь прошлый год показатель составил $7,48 млрд.