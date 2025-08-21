Внешняя торговля Узбекистана за год выросла на 20%

За год торговля между РУз и Афганистаном выросла с $571 млн до $862,2 млн. В Нацкомстате подчеркнули, что Узбекистан торгует со 197 государствами. Основная часть экспорта приходится на промтовары — 11,1%. При этом чаще всего наша страна импортирует машины и оборудование к транспорту.