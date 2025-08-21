В Омской области стартует конкурс на строительство нового моста

В Большеуковском районе Омской области объявлен конкурс на выбор подрядчика, который займётся возведением моста через реку Чебаклинку в селе Чебаклы. Сооружение планируют построить на улице Центральной.
Согласно проекту, мост будет иметь длину 23,1 метра и ширину 12 метров, с перильным ограждением высотой 1,1 метра. На нём предусмотрены две полосы движения, каждая шириной 1,5 метра.
Согласно условиям тендера, строительство моста должно быть завершено не позднее 30 сентября 2026 года.
Максимальная стоимость контракта составляет 47,5 миллиона рублей. Приём заявок продлится до 8 сентября 2025 года, а победителя планируется объявить 11 сентября.