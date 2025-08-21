На улице Знаменского в Краснодаре формируют социальный кластер

Мэр краевой столицы проверил строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Гидростроителей. Стройка ведется с отставанием от графика: в начале работ мешали погодные условия, позже в котловане обнаружили строительный мусор, на вывоз которого потребовалось время.
«В микрорайоне Гидростроителей высокая потребность в детсадах. Существующие учреждения уже переполнены, поэтому ввод этого объекта существенно улучшит ситуацию. Кроме того, рядом школа, есть еще два участка для строительства соцобъектов», — отметил господин Наумов.
По информации мэрии, на стройплощадке задействовано около 40 человек, а в ближайшее время число рабочих увеличат. Сейчас ведутся железобетонные работы, выполняется каменная кладка, специалисты начали прокладку наружных сетей.
В детсаду предусмотрят 10 групп, включая две ясельные, медицинский и пищевой блоки, прачечную, спортивный и музыкальный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.
Помимо этого объекта, мэр проверил стройку детсада в ст. Старокорсунской на ул. Вознесенской, 92, где также зафиксировали отставание от графика.
Всего в 2025 году в Краснодаре планируют ввести 26 социальных объектов, включая школы и детские сады.