На улице Знаменского в Краснодаре формируют социальный кластер

Мэр краевой столицы проверил строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Гидростроителей. Стройка ведется с отставанием от графика: в начале работ мешали погодные условия, позже в котловане обнаружили строительный мусор, на вывоз которого потребовалось время.