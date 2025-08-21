В Новосибирской области за месяц яйца подешевели на 20%

Статистика показала снижение цен на ряд продуктов в регионе: сильнее всего упали в цене овощи и куриные яйца.
По данным Новосибирскстата, в июле 2025 года в регионе зафиксировано заметное удешевление основных продуктов питания по сравнению с июнем. Самое сильное падение цен произошло на огурцы (-23,3%) и куриные яйца (-20,6%).
Также снизилась стоимость капусты (-11,1%), картофеля (-5,6%), столовой свеклы (-2,3%) и мягкой пшеницы 4 класса (-1,5%).
При этом ряд товаров, напротив, подорожали. Так, в растениеводстве выросли цены на сушеный горох (+3,6%), салат-латук (+3,4%) и овес (+0,9%). В животноводстве прибавили в цене только живые куры, их стоимость увеличилась на 12,1%.