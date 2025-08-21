Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой

Белстат назвал районы Беларуси, в которых работники имеют самые высокие зарплаты.
Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси отметила, что самые высокие зарплаты — в Минске — в среднем 3600 рублей, а меньше всего платят в Витебской области — 2,3 тысячи.
— Топ-5 районов с самой высокой заработной платой — Островецкий, Минский, Солигорский, Дзержинский и Речицкий, — сказала специалист.
Средняя зарплата в данных районах — от 2,9 тысяч рублей до 3,4 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что Минтруда сказало, как родителям взять выходной на работе 1 сентября.
Рассказали, что три центра экстренной медпомощи появятся в Минске, чтобы разгрузить Больницу скорой помощи.
Также узнайте, что эпидемиолог сказала об изъятии из продажи 5000 школьных товаров в Беларуси.
Прочитайте, что министр экономики сказал, насколько возрастут доходы белорусов в 2026 году.