Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой

Белстат рассказал, в каких районах Беларуси получают самые большие зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Белстат назвал районы Беларуси, в которых работники имеют самые высокие зарплаты.

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Национального статистического комитета Беларуси отметила, что самые высокие зарплаты — в Минске — в среднем 3600 рублей, а меньше всего платят в Витебской области — 2,3 тысячи.

— Топ-5 районов с самой высокой заработной платой — Островецкий, Минский, Солигорский, Дзержинский и Речицкий, — сказала специалист.

Средняя зарплата в данных районах — от 2,9 тысяч рублей до 3,4 тысяч рублей.

