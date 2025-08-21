Россиянам раскрыли, как снимать наличку и не попасть под ограничения ЦБ

Юрист Полина Гусятникова объяснила россиянам, как не попасть под ограничения ЦБ при снятии наличных в банкомате. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, человеку, чтобы не попасть под ограничения, не следует совершать действий, которые для него не характерны.
Прежде всего банки будут обращать внимание на «нетипичность» операции, например, если человек вдруг решил снять большую сумму денег. В данном случае сама сумма значения не имеет, рассказала собеседница издания.
Также операция может показаться банку подозрительной, если человек оплачивал расходы преимущественно безналичным путем, а потом вдруг начал снимать наличные, добавила юрист.
Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие наличных в банкоматах, если операция будет выглядеть для них подозрительной.
«МК» выяснил у экспертов, помогут ли эти меры защитить россиян от мошенников и не пострадают ли те граждане, которые просто решили перед отпуском снять больше денег, чем обычно.
