Автозавод «Москвич» продал 24 кроссовера новой модели «8» с 22 июля

Автомобильный завод «Москвич» продал 24 машины новой модели «Москвич 8» со старта продаж 22 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
«Продажи “Москвича 8” идут в соответствии с установленным планом. На данный момент реализовано 24 единицы данной модели», — говорится в сообщении.
При этом представители автопредприятия не стали уточнять, в каких именно городах были приобретены автомобили. Стоимость новой модели «Москвича» составляет порядка 2,98 млн рублей.
Новая модель «Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер, оснащенный двигателем с мощностью в 174 лошадиных сил. Также автомобиль имеет роботизированную семиступенчатую коробку передач.
Ранее KP.RU сообщал, что после старта продаж кроссовера «Москвич 8» единственным дилером, где можно было приобрести авто, стал московский центр «Рольф».