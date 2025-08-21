Минздрав обратился к автомобилистам РФ с предупреждением

Ранее, с 1 августа 2025 года, в России уже был осуществлен переход на электронные медицинские справки для водителей с использованием QR-кодов, что стало частью процесса цифровизации государственных услуг. Нововведения были направлены на повышение прозрачности и защиту от подделок, а информация о прохождении медкомиссии теперь автоматически загружается в систему ГИБДД.