Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 22 августа перед выходными

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 22 августа, пятницу. В итоге курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля был сохранен перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 22 августа, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9743 белорусского рубля, 1 евро — 3,4663 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6960 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 21 августа, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля остался прежним. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0005 белрубля, курс евро стал выше на 0,0011 белрубля, а курс российского рубля был сохранен.
Еще Нацбанк Беларуси ограничил выплаты бонусов и зарплат руководителям банков.