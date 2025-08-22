Ричмонд
Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 22 августа перед выходными

Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара, сохранив курс российского рубля на 22 августа, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 22 августа, пятницу. В итоге курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля был сохранен перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 22 августа, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9743 белорусского рубля, 1 евро — 3,4663 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6960 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 21 августа, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля остался прежним. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0005 белрубля, курс евро стал выше на 0,0011 белрубля, а курс российского рубля был сохранен.

Еще Нацбанк Беларуси ограничил выплаты бонусов и зарплат руководителям банков.