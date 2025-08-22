Российский самолёт обещает превзойти Boeing Dreamliner по эксплуатационным расходам

Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха, получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта нового поколения. Согласно документу, изученному РИА Новости, новый лайнер сопоставим по характеристикам с Boeing B787−900 Dreamliner, но превосходит его по эксплуатационным расходам.
В патенте отмечается, что самолёт превосходит Dreamliner по непосредственным эксплуатационным расходам примерно на три процента и по прямым расходам около шести процентов. По показателю затрат на кресло-километр ШФДМС-600 лучше американского аналога на 11−13 процентов по непосредственным и на 15−17 процентов по прямым эксплуатационным расходам.
Новый самолёт способен выполнять рейсы на дальность до 13 600 километров, включая маршруты над океанами и безориентирные зоны. Пассажировместимость базовой версии составляет 281 человек в трёхклассной компоновке. Кроме того, предусмотрены укороченные и удлинённые варианты с вместимостью 240 и 320 пассажиров соответственно.
Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ранее заявлял, что России необходим собственный широкофюзеляжный лайнер для международных перевозок, сроки разработки которого планируются за пределами 2030 года.