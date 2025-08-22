Российский самолёт обещает превзойти Boeing Dreamliner по эксплуатационным расходам

В патенте отмечается, что самолёт превосходит Dreamliner по непосредственным эксплуатационным расходам примерно на три процента и по прямым расходам около шести процентов. По показателю затрат на кресло-километр ШФДМС-600 лучше американского аналога на 11−13 процентов по непосредственным и на 15−17 процентов по прямым эксплуатационным расходам.