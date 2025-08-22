ОАК получила патент на конструкцию самолета, схожего с Boeing B787 900

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», запатентовала конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера. Согласно изученному РИА Новости документу, летно-технические характеристики новой разработки сопоставимы с Boeing B787−900 «Дримлайнер», при этом она экономичнее в эксплуатации.
«Это изобретение относится к области авиационной техники, а именно к проектированию широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», — следует из текста документа.
Как указано в патенте, самолет демонстрирует более высокую экономичность по сравнению с аналогом: преимущество в 3% по непосредственным операционным затратам и порядка 6% по совокупным прямым расходам на эксплуатацию.
Самолет рассчитан на беспосадочные перелеты протяженностью до 13 600 км, включая маршруты над водными пространствами и территориями без видимых ориентиров. Пассажировместимость модели при трехклассной планировке салона — 281 человек.
Накануне генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что производители близки к выпуску отечественных МС-21, SJ-100 и Ил-114.