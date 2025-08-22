В Госдуме предложили «наказать рублем» водителей, отбирающих у инвалидов парковочные места

В Государственной Думе России выступили за значительное повышение административной ответственности для автовладельцев, которые незаконно устанавливают таблички «Инвалид». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комитет ГД по труду и социальной политике.
Согласно инициативе, первичное нарушение повлечет наложение штрафа в 7,5 тысячи рублей с изъятием незаконно установленного знака.
При рецидиве меры воздействия ужесточаются — автомобилистам грозит денежное взыскание в 15 тысяч рублей или аннулирование водительского удостоверения на период от 1 до 3 месяцев.
Как указали на РИА Новости, законопроект уже передан в Кабмин для получения соответствующего отзыва.
Авторы предполагаемых нововведений акцентируют внимание на том, что подобные меры обусловлены участившимися случаями неправового использования знака «Инвалид» с целью получения необоснованных привилегий, включая бесплатную парковку в зонах платного размещения транспортных средств. Подобная практика не только нарушает правила дорожного движения, но и создает искусственный дефицит машино-мест для граждан с ограниченными возможностями.
Стоит добавить, что это не единственное изменение, с которым российские водители могут столкнуться в ближайшее время. Ранее Госдума предложила изменить нормы предоставления права передвижения по выделенной полосе.
