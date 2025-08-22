Ричмонд
В России хотят дать некоторым семьям право на налоговый кэшбэк

В Госдуме выступили с инициативой предоставить семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк. Для таких семей можно снизить ставку НДФЛ до шести процентов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В Госдуме выступили с инициативой предоставить семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк. Для таких семей можно снизить ставку НДФЛ до шести процентов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка. Наличие не двух, а одного ребенка должно давать семье право на получение части уплаченного НДФЛ», — сказал Нилов в интервью РИА Новости.

Над инициативой работают депутаты разных фракций, после чего документ направят в правительство для оценки в рамках подготовки бюджета на 2026 год. По словам Нилова, предложенный механизм возврата позволит гарантированно направлять средства непосредственно гражданам, а в дальнейшем можно будет увеличивать размер кэшбэка для нуждающихся семей. Также депутат напомнил о прогрессивной шкале налогообложения, которую ранее предлагал политик Владимир Жириновский.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предлагали ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных товаров для семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, отмечая значительную финансовую нагрузку на родителей при подготовке к учебному году. По их оценкам, расходы на школьные принадлежности могут достигать до 30% семейного бюджета, особенно затрагивая малообеспеченные и неполные семьи.

