Россияне массово разочаровались в китайских авто

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов объяснил увеличение числа объявлений тем, что спрос на новые премиальные автомобили из Китая резко вырос в 2022—2023 годах, и сейчас подходит к концу стандартный цикл их первичного владения. «За это время у машины, как правило, уже сравнительно большой пробег, а владелец в достаточной степени оценил ходовые качества, опции и комфорт. Поэтому он просто хочет выбрать себе новый автомобиль, чаще всего — также китайской марки, тем более что на рынке сейчас много новых китайских премиальных авто и есть из чего выбрать», — передают слова Титова издание «Известия».